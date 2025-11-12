Incendio intencional provocó cortes de energía en el norte provincial

Un incendio intencional en instalaciones eléctricas provocó interrupciones en el servicio durante la jornada del martes 11 de noviembre en distintas localidades del norte salteño.

El hecho afectó a comunidades como Dos Moras, Pozo del Tigre, Misión San Ignacio, Misión La Gracia, La Estrella, Misión La Paz, Los Largueros, Misión Las Vertientes y zonas aledañas.

Según informó EDESA, el siniestro se originó por la quema deliberada de postes de media tensión en cercanías de Misión Betania, lo que ocasionó la caída de las estructuras y la consecuente interrupción del suministro. La empresa realizó la denuncia correspondiente por el daño intencional.

El servicio fue restablecido parcialmente en Misión La Paz mediante generación propia, mientras que continúan los trabajos para normalizar completamente el suministro eléctrico en la región.

EDESA indicó que trabaja junto a autoridades provinciales para reponer las instalaciones afectadas.

Además, recordó a los usuarios que ante problemas técnicos individuales pueden comunicarse al 0800 777 33372, por WhatsApp al +54 9 387 549 2222 o a través de las redes sociales oficiales: Facebook edesasalta, Instagram @edesasalta y X @edesasalta.