Alertan por el aumento en el consumo de sustancias por niños y jóvenes en el norte

Preocupación que se mantiene en los departamentos del norte provincial de Salta está siendo el consumo de sustancias en la población infantil y adolescente, un flagelo que el sistema judicial y social viene abordando de manera constante, con la problemática extendiéndose más allá de las drogas ilícitas, abarcando también el abuso de combustible y alcohol en exceso entre los menores, una situación que requiere la intervención integral de diversas autoridades en zonas de alta vulnerabilidad económica y social.

El asesor de Menores e Incapaces de Embarcación, José Cortés, confirmó la gravedad del panorama al señalar que el consumo de sustancias es una constante que se suma a las complejas problemáticas de la zona que abarca su jurisdicción (Embarcación, Rivadavia Banda Norte, entre otros). "Es parte de la situación de lo que venimos abordando, que se realizan intervenciones justamente a partir de casos particulares", indicó Cortés a FM Aries.

El funcionario judicial explicó que la atención del problema se complica notablemente en las áreas más alejadas, como las comunidades originarias. "Las dificultades que se presentan muchas veces no es cuando sucede acá en el tejido urbano que es Embarcación, sino cuando tenemos niños y adolescentes que provienen de las comunidades", afirmó, destacando que es allí donde más casos han tenido conocimiento y donde la intervención requiere un enfoque mucho más sensible.

El abordaje que realiza la Asesoría busca ser integral, trabajando en conjunto con municipios y la Secretaría de Niñez. Una vez que se detecta el caso, se coordinan estrategias de traslado y asistencia económica hacia centros especializados, ya que en la zona de Embarcación no existen lugares adecuados para el tratamiento. "Tenemos que tratarlo, ya sea a Orán o que nos lleve más cerca y o a Tartagal", explicó el asesor.

Finalmente, Cortés detalló que la intervención busca la recuperación a largo plazo de los menores, la cual no es de un día para otro. "Es volver justamente al inicio de amor y nosotros estamos para eso, para que se garantice el derecho", concluyó, haciendo hincapié en la necesidad que la familia y la comunidad brinden un sostén efectivo al niño para evitar que vuelva a caer en el consumo.