Alertan por el aumento de casos de diabetes en jóvenes y adolescentes en Salta

Sociedad12/11/2025
diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Oñativia llevará adelante una serie de actividades de concientización, prevención y acompañamiento a pacientes que conviven con esta enfermedad.

fabricio2Fabricio tiene diabetes y necesita ayuda para costear el tratamiento y no perder la visión

La doctora Miriam Díaz Heredia, en diálogo con FM Aries, destacó la importancia de promover hábitos saludables para reducir los riesgos asociados a la diabetes:

“La diabetes se puede prevenir. Los estilos de vida saludables son fundamentales para difundir buenos hábitos de alimentación y cuidados. El lema de la Sociedad Internacional de Diabetes es buscar la diabetes y el bienestar de las personas”, señaló.

Durante la próxima semana, el hospital desarrollará distintas acciones de promoción de la salud, controles y talleres educativos: “Muchas de las actividades para este bienestar de las personas con diabetes se van a realizar a lo largo de la semana que viene”, adelantó la especialista.

Díaz Heredia subrayó la importancia de incorporar el autocuidado desde edades tempranas: “Es importante hacerse un tiempo para el autocuidado, y entender que ese autocuidado es progresivo: se debe ir adaptando desde el inicio de la vida”, explicó.

También advirtió sobre los principales factores de riesgo que se observan en la población: “Hay pautas de sedentarismo, altas cantidades de hidratos de carbono y de grasas, esas pautas hay que ir cambiando”, enfatizó.

El Hospital Oñativia atiende a más de 15 mil pacientes con diabetes por año, entre ellos numerosos casos de debut diabético.

“Lamentablemente, se detectan más casos en gente joven, incluso adolescentes”, alertó la médica.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día