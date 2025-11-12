Alertan por el aumento de casos de diabetes en jóvenes y adolescentes en Salta

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Oñativia llevará adelante una serie de actividades de concientización, prevención y acompañamiento a pacientes que conviven con esta enfermedad.

La doctora Miriam Díaz Heredia, en diálogo con FM Aries, destacó la importancia de promover hábitos saludables para reducir los riesgos asociados a la diabetes:

“La diabetes se puede prevenir. Los estilos de vida saludables son fundamentales para difundir buenos hábitos de alimentación y cuidados. El lema de la Sociedad Internacional de Diabetes es buscar la diabetes y el bienestar de las personas”, señaló.

Durante la próxima semana, el hospital desarrollará distintas acciones de promoción de la salud, controles y talleres educativos: “Muchas de las actividades para este bienestar de las personas con diabetes se van a realizar a lo largo de la semana que viene”, adelantó la especialista.

Díaz Heredia subrayó la importancia de incorporar el autocuidado desde edades tempranas: “Es importante hacerse un tiempo para el autocuidado, y entender que ese autocuidado es progresivo: se debe ir adaptando desde el inicio de la vida”, explicó.



También advirtió sobre los principales factores de riesgo que se observan en la población: “Hay pautas de sedentarismo, altas cantidades de hidratos de carbono y de grasas, esas pautas hay que ir cambiando”, enfatizó.

El Hospital Oñativia atiende a más de 15 mil pacientes con diabetes por año, entre ellos numerosos casos de debut diabético.

“Lamentablemente, se detectan más casos en gente joven, incluso adolescentes”, alertó la médica.