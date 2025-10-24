Fabricio tiene diabetes y necesita ayuda para costear el tratamiento y no perder la visión

Fabricio Bemba, es un joven muy querido y conocido en Mosconi y hoy necesita de los corazones solidarios salteños para seguir dando batalla a la diabetes, una enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 12 años.

Mariela Sequeira, madre del joven deportista explicó a través de Mosconi TV Color que: "Fabricio padece Remipatía diabética, con edema macular. Ya perdió la visiòn de su ojo derecho, del izquierdo lo está perdiendo también"

La mujer explicó que ante este cuadro de salud buscaron un tratamiento para revertir o frenar la ceguera en el ojo izquierdo: "Buscando por particular para hacerlo operar, le tienen que hacer inyecciones y laser, y es mi costoso para mi, necesito la ayuda de todos. Creo que aportando un poquito hacemos la diferencia".

Fabricio debe viajar para ser atendido en Salta por un profesional por la vía particular donde se determinará si se opera o se inyecta. "Tiene diabetes desde los 12 años, la viene peleando hace 20 años. Está en diálisis, complicado. Pero siempre ha luchado".

En cuanto a los costos, el doctor le informó que de hacerse el tratamiento con laser, cada uno sale 200 mil aproximadamente y las inyecciones aproximadamente 80 mil.

Agradeció al municipio y pidió a quienes puedan donar algo de dinero pueden hacerlo a él.

Alias: mariela.297MP