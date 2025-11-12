Se incendió una galería en el sector de Chalanas del lado boliviano

Medios de Bermejo informaron sobre un incendio en una galería del sector de Chalanas en Bolivia, en el límite con Argentina.

Varias dotaciones de bomberos debieron trabajar en el lugar para sofocar el fuego que afecto una zona comercial en donde la mayor demanda era la venta de electrodomésticos.

“El fuego avanzó en una galería comercial ubicada junto a Tránsito. En los videos compartidos por vecinos se puede ver a los dueños de los locales vaciando sus negocios para evitar pérdidas mayores, mientras las llamas y el humo se expanden rápidamente por el lugar” detallaron los medios.

Por el momento, se desconocen las razones por las que se dio inicio el fuego.