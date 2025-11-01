“Soy ladrón”: Mirá el video de cómo vecinos hicieron justicia por mano propia ante una ola de robos

Vecinos y comerciantes de la ciudad de El Alto, Bolivia, redujeron y expusieron públicamente a dos personas acusadas de robar en la zona. Los sujetos fueron obligados a portar carteles con la leyenda “Soy ladrón” y permanecieron bajo custodia comunitaria en plena vía pública antes de la llegada de las autoridades.

El hecho se produjo en medio de un clima de creciente inseguridad y tensión social, en una de las ciudades más violentas y peligrosas del país vecino. Según datos recientes, El Alto ocupa el segundo lugar en violencia social urbana, después de Santa Cruz, y el primer puesto en casos de violencia intrafamiliar.

Comerciantes y vecinos aseguran estar atemorizados por los constantes robos y temen represalias por parte de los delincuentes. Afirman que muchos de ellos están identificados y que, ante la falta de respuestas efectivas, algunos decidieron actuar por cuenta propia.

No obstante, organizaciones civiles y referentes institucionales recordaron que la justicia por mano propia no está permitida, y que la respuesta debe surgir del trabajo conjunto entre las autoridades policiales, judiciales y la comunidad para enfrentar la inseguridad sin recurrir a prácticas violentas.

La población continúa reclamando mayor presencia policial y medidas de seguridad, señalando que el hartazgo social crece ante la sensación de desprotección y la falta de control del delito.