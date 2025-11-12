Yanina Latorre se cansó y contó la verdad sobre de qué trabaja Luciana Salazar y quién sería su nuevo amor: "No debería..."

Yanina Latorre perdió el filtro: contó de qué trabaja Luciana Salazar y hasta reveló quién es el nuevo amor de la vedette

Yanina Latorre sorprendió con explosivas declaraciones sobre Luciana Salazar en una charla con Martín Cirio. Sin filtro, la conductora de SQP ventiló rumores, lanzó frases picantes y contó un supuesto nuevo romance de la modelo con un empresario ligado al fútbol.

Todo comenzó cuando Martín Cirio le preguntó: “¿Luciana Salazar trabaja de hacer trámites con la cola?”, sin vueltas.

Lejos de esquivar el tema, Yanina reaccionó con su característico estilo filoso y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "Con la concha. Me dijeron que es buenísima haciendo el helicóptero. Ah, estoy diciendo cosas que no debería. El helicóptero”, respondió entre risas.

La declaración desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en compartir el fragmento y convertirlo en tendencia. Además, contó de un nuevo amor en la vida de Luli Salazar: Latorre fue más allá y contó que Luciana tendría un nuevo romance con un empresario vinculado al fútbol.

“Se levantó un tipo nuevo, no lo conté en la tele. Se levantó un tipo nuevo, un representante de jugadores de fútbol. Se lo presentaron. ¿Vos podés creer el arte que tiene? Todavía no lo garchó y el tipo ya le pagó todo el colegio de la piba por adelantado un año”, reveló Yanina.

La frase, fiel a su estilo, causó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo, ya que involucra dinero, seducción y poder, tres ingredientes infalibles para un escándalo mediático. Tras lanzar sus picantes declaraciones, la conductora remató con una frase que generó risas y debate en el estudio: “Yo estoy en la carrera equivocada. Todo el día hasta hoy que tendría que estar tomando vino”, cerró, con ironía.

La entrevista no tardó en viralizarse. Los fanáticos de ambos y los portales de espectáculos replicaron los dichos de Yanina, que nuevamente demostró por qué es una de las figuras más temidas —y escuchadas— del mundo del chimento. /A24