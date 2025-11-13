¡Ir a la verdulería, un lujo! Conocé los alimentos que más aumentaron en octubre en el NOA

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" volvió a liderar la inflación en el Noroeste (NOA) durante octubre.

Con un aumento del 2,2%, superó al índice general y se consolidó como el de mayor incidencia en el costo de vida regional.

La disparidad dentro del rubro fue notoria. Mientras algunos productos esenciales se mantuvieron estables, los frescos volvieron a marcar la diferencia. Las frutas treparon 10,7% y las verduras, tubérculos y legumbres subieron 4,7%, confirmando que llenar la bolsa de la verdulería fue en octubre un lujo difícil de sostener. También registraron aumentos importantes los aceites, grasas y manteca, con un 4% mensual.

En el extremo opuesto, los lácteos y huevos mostraron un comportamiento inusual: no registraron variaciones respecto de septiembre. Ese “cero por ciento” actuó como un freno que impidió una escalada mayor del promedio del rubro.

El peso de los alimentos en la inflación del NOA sigue siendo determinante. Solo en octubre, este grupo aportó 0,78 puntos porcentuales al incremento general del 2,1%, siendo el factor de mayor impacto en los bolsillos del norte argentino.