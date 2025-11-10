Productores del norte, preocupados por la competencia internacional de frutas y la crisis

Los productores frutícolas y de hortalizas del norte de la provincia de Salta atraviesan una situación compleja que ha impactado negativamente en la rentabilidad de la última temporada, compitiendo con una importación "desmedida" desde Brasil y Paraguay, la necesidad de reglas claras, entre otras aristas.

Según lo expresado por el intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, la producción ha dejado "mucho que desear" en términos de precio, lo que ha generado grandes pérdidas en la región y puesto en aprietos a las economías locales.

En diálogo con FM Aries, Moisés indicó que el principal factor que generó esta desvalorización de los productos locales fue el ingreso masivo de mercadería proveniente de países limítrofes, pues se está importando mucha fruta y hortaliza desde Brasil y Paraguay, naciones que manejan "otro tipo de costo" y tienen un "dólar diferente" que les permite ser mucho más competitivos en el mercado argentino.

Esta diferencia de costos hace que resulte más barato para los mercados concentradores argentinos (como el Central de Buenos Aires, el de Rosario o el de Córdoba) mandar un camión a buscar mercadería al exterior. En este punto, el intendente lamentó que no existan barreras fitosanitarias ni arancelarias que impidan el ingreso de estos productos a un costo inferior al que manejan los productores salteños.

Impacto y preocupación

El presidente del Foro destacó el impacto de estas políticas en la producción regional, señalando que, en ocasiones, la mirada nacional prioriza el "cuidado del bolsillo" de los consumidores, en desmedro de la producción local. No obstante, recordó la importancia del concepto de país federal, donde es necesario "igualar un montón de cuestiones" para que todas las regiones puedan ser sostenibles dentro de la Argentina.

Para dimensionar el impacto, Moisés se refirió al caso de Apolinario Saravia, donde la economía local depende en gran medida del sector primario. "Acá el 80% de los habitantes de Saravia vive de la producción", indicó, mientras que solo el 20% vive del empleo público. Esta realidad evidencia la gravedad de la situación para la mayoría de las familias de la zona, que dependen de pequeños productores.

Finalmente, el intendente recalcó que si bien la cosecha de sandía, por ejemplo, ya está terminando, el panorama fue complicado y atravesó a todos los actores, desde pequeños productores hasta los grandes de Orán y San Martín. Así, los productores locales están instando a establecer reglas de juego claras que les permitan competir con el ingreso de productos extranjeros, dado que sus costos de producción son mucho más altos.