Más de mil docentes salteños pidieron traslado y casi un tercio fue rechazado

Durante la semana, legisladores impulsaron un proyecto que proponía incorporar el artículo 31 bis al Estatuto del Educador y prohibir traslados de docentes con menos de 6 años para jubilarse. Sin embargo, finalmente no hubo consenso y no llegó al recinto de Diputados.

Esta iniciativa buscaba frenar traslados que consideraban sin justificación pedagógica y reiterados que afectan a la estabilidad escolar.

Esta posibilidad despertó el reclamo de gremios docentes, sosteniendo que había falta de consulta, acordando así una reunión el próximo lunes en la Legislatura, informó El Tribuno.

Este hecho se da en medio del análisis del cuadro provisorio de aspirantes a traslado 2026, en el cual son 1.208 las personas entre docentes y personal educativo solicitaron traslado, con 334 pedidos rechazados por no cumplir requisitos o documentación, mientras que el resto se encuentra en evaluación.

Del 60% de los pedidos de traslado alegan razones particulares, el 25% por acercamiento al domicilio y el 10% por atención de hijos pequeños, el grupo restante argumentan la solicitud por atención de familiar enfermo o integración del núcleo familiar.

Se advierte también que 37 directivos, entre vicedirectores y directores solicitaron traslado, ya sea por razones familiares o personales, concentrándose la mayoría en el interior.