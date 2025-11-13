El Senado aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la provincia

Este jueves en el Senado provincial se le dio sanción a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Salta.

El Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal busca consolidar una justicia más rápida, transparente y equitativa en la provincia de Salta. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados ahora obtuvo la sanción final y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

La reforma era necesaria para el sistema judicial, al culminar la transición hacia un modelo acusatorio y adversarial iniciado en 2011. Este nuevo esquema redefine los roles: el Ministerio Público Fiscal se encargará de la investigación y acusación, mientras que los jueces se ocuparán exclusivamente del juzgamiento, garantizando imparcialidad.

Entre los cambios más importantes se incluyen:

Reforzamiento de la oralidad y la transparencia, con audiencias grabadas en video.

Reducción de plazos procesales, especialmente para resolver la prisión preventiva.

Sistema de apelaciones horizontales, que evita la concentración de poder en un solo órgano judicial.

Uso intensivo de tecnología y audiencias virtuales para agilizar los procesos y ampliar el acceso a la justicia en toda la provincia.

Creación de la Oficina Judicial para optimizar la gestión administrativa.

Inclusión de mecanismos modernos de investigación, como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración.

El nuevo Código reemplaza definitivamente las actas en papel por registros digitales, eliminando formalidades que generaban demora, sobre todo entendiendo que el Poder Judicial cuenta con el Sistema de Expediente Digital.