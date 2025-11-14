“Vamos a reforzar los controles y seguir marcando que el casco salva vidas"

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, confirmó que en la ciudad se duplicó el uso de casco entre motociclistas y aseguró que este avance es consecuencia directa de los controles permanentes y de las campañas realizadas durante el año.

“Es cierto que ha crecido el uso de casco, trabajamos mucho sobre eso, hubo campañas de la Municipalidad en el ámbito deportivo y en la vía pública. El casco salva vidas. Y hemos logrado con estos controles aumentar el uso de casco”, afirmó.

Según detalló en Sin Vueltas, cuando comenzó la gestión solo tres de cada diez motociclistas utilizaban casco, mientras que hoy esa cifra asciende a entre seis y siete.

Assennato remarcó que el principal problema se registra en los viajes cortos dentro de los barrios, donde muchos conductores minimizan el riesgo. “El me voy a comprar el pan en la moto, voy a visitar a la novia, voy al gimnasio a tres cuadras… Ahí es donde el ciudadano siente que no pasa nada. La frase ‘no me pasa nada’ es la bandera”, advirtió.

El funcionario aseguró que la Municipalidad continuará reforzando los controles y anticipó que ya trabajan en un plan especial para el área centro, con más fiscalización del uso de casco y de ruidos molestos, acompañado de una reducción de la velocidad para convertir la zona en un área de tránsito calmo.

Además, informó que la próxima semana presentarán a SAETA una propuesta para modificar los recorridos de colectivos en el microcentro con el objetivo de descongestionar la circulación. “Lógicamente, esto nos permitirá reutilizar el personal que hoy está en el centro para hacer muchos más controles en los barrios”, explicó.

Assennato también señaló que el mapa de siniestralidad muestra un crecimiento importante en el macrocentro, avenida San Martín, zona sur y en la circunvalación noroeste. Subrayó que contar con datos precisos sobre horarios y lugares donde ocurren los siniestros permite dar respuestas más rápidas. “Tener personal cerca de esas zonas nos permite intervenir y dar soluciones con mayor eficacia”, expresó.

El secretario sostuvo que la combinación de controles, campañas y planificación permitirá seguir mejorando los indicadores de seguridad vial en la ciudad, con el objetivo de reducir la siniestralidad y salvar vidas.