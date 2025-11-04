Alarmante: Siete motociclistas perdieron la vida en una semana en Salta

En una semana, siete salteños, conductores de motocicletas, perdieron la vida en distintos siniestros viales, dejando familias sumidas en dolor.

El primer hecho se registró la semana pasada en la calle 9 de Julio en Orán, cuando dos jóvenes de 18 y 20 años colisionaron contra un contenedor, perdiendo la vida en el lugar el conductor, siendo trasladado su acompañante al hospital San Vicente de Paul.

El lunes pasado, una mujer conducía su motocicleta por calle Aniceto Latorre al 1600 de la capital salteña, cuando chocó contra una camioneta estacionada perdiendo la vida, si bien no se ve un impacto de magnitud sobre el vehículo estacionado, la motociclista circulaba sin casco.

Sobre Avenida Delgadillo, una motociclista colisionó contra un camión transformándose en una víctima fatal, mientras que El Carril lloró la pérdida de un padre de familia, quien mientras llevaba a su hija a la escuela impactó contra una camioneta partiendo dos días después.

El viernes a la madrugada, en el conocido “camino alternativo” de Mosconi, en una recta iluminada, perdió el control del vehículo un joven de 25 años oriundo de Salvador Mazza, informó El Once Tv.

En Apolinario Saravia un conductor de motociclista choca con un colectivo de larga distancia, convirtiéndose en la sexta victima fatal. Ayer un conductor de moto colisionó contra un camión en Circunvalación Sudeste y RP 21, hecho por el cual el conducto del vehículo de menor porte fue intervenido siendo amputados sus miembros inferiores.

Según informaron fuentes a InformateSalta, el conductor perdió la vida en horas de la noche del mismo lunes.