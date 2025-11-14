Argentina, cara a cara con México por un lugar en los octavos del Mundial Sub 17

Argentina buscará este viernes el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17 cuando enfrente a México a las 11.45 (hora argentina) por TV Pública y DSports.

El equipo de Diego Placente llega como el mejor de la fase de grupos, mientras que el Tri avanzó como uno de los peores terceros.

La Albiceleste viene de un rendimiento ideal: derrotó 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y goleó 7-0 a Fiji, lo que le permitió terminar con puntaje perfecto y una diferencia de +9. Con ese desempeño, quedó primera en la lista general de clasificados y enfrentará al equipo peor ubicado entre los terceros.

México, en cambio, clasificó con lo justo. Perdió 3-1 frente a Suiza y 2-1 ante Corea del Sur, y solo sumó una victoria ajustada por 1-0 frente a Costa de Marfil, lo que le permitió entrar a la siguiente fase entre los últimos cupos disponibles.

Formaciones probables

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Mancilla, Óscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso y Máximo Reyes.

DT: Carlos Cariño.

Hora y TV

Hora: 11.45 (Argentina)

TV: TV Pública (Argentina) y DSports (Latinoamérica)