Los detuvieron con más de 70 pescados transportados de forma irregular

Durante un control vehicular, se labraron actas de infracción por incumplimiento al Código Contravencional y secuestraron pescados que eran transportados de forma irregular.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Seguridad Vial y de la División Lacustre y Fluvial. En el auto viajaban cuatro hombres.

Los ocupantes fueron infraccionados por pesca ilegal como lo establece el artículo 91 del Código Contravencional y se les secuestraron más de 70 piezas ictícolas sin vida.