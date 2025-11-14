Los detuvieron con más de 70 pescados transportados de forma irregular

Los detuvieron con más de 70 pescados transportados de forma irregularPoliciales14/11/2025
Durante un control vehicular, se labraron actas de infracción por incumplimiento al Código Contravencional y secuestraron pescados que eran transportados de forma irregular.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Seguridad Vial y de la División Lacustre y Fluvial. En el auto viajaban cuatro hombres.
Los ocupantes fueron infraccionados por pesca ilegal como lo establece el artículo 91 del Código Contravencional y se les secuestraron más de 70 piezas ictícolas sin vida.
