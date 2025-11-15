¿Cuándo asumen en el Senado Royón, Orozco y Guzmán Coraita?

Desde el Senado de la Nación se confirmó la fecha de jura de los nuevos legisladores: será el viernes 28 de noviembre a las 11. Ese día, los 24 nuevos integrantes de la Cámara alta electos el pasado 26 de octubre comenzarán su mandato por los próximos seis años.

Esta será la fecha en la que asuman Flavia Royón de Primero los Salteños, Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita de La Libertad Avanza.

En Diputados aún no fue confirmada la fecha de la jura de los nuevos legisladores. Sin embargo, una alta fuente parlamentaria mencionó a este medio que la idea es realizar la sesión preparatoria el jueves 4 de diciembre.