Tiene fecha la 5ta Suelta de Libros, tras la reprogramación por lluvia

El jueves debía realizarse la suelta de libros, pero las condiciones climáticas no permitieron que la misma se realice.

Ahora se realizará en Plaza Güemes, el martes 18 de noviembre, de 17 a 20, donde habrá más de 6 mil libros para todos los gustos. Se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.

Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.

En esta ocasión los salteños, podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.