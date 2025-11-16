Más de mil personas disfrutaron una Noche de Jazz en el Paseo Ex Palúdica

El Paseo Ex Palúdica volvió a convertirse en un escenario cultural de gran convocatoria con la realización de la Noche de Jazz, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Salta a través de la Agencia Cultura Activa. Más de mil personas, entre familias, vecinos, jóvenes y amantes de la música, disfrutaron de una velada de viernes que combinó baile, grandes ensambles y un repertorio de primer nivel.

La jornada comenzó con la presentación del Coro Huincul, proveniente de Neuquén, y dio paso a una clase abierta de jazz y swing a cargo de Lindy Salta, bajo la conducción de la profesora Noé Díaz, donde el público pudo sumarse al baile y ser parte activa del encuentro.

Luego, la Big Band La 6003, dirigida por el profesor Adrián Ruiz Díaz, desplegó un repertorio que recorrió el jazz tradicional y contemporáneo, ofreciendo un momento de gran calidad artística que captó la atención de toda la concurrencia.

El cierre estuvo a cargo de un ensamble integrado por la Banda Municipal 25 de Mayo, dirigida por Martín Bonilla, acompañado por músicos invitados como Eugenio Tiburcio, Patricio Bracamonte, Juan Pablo Mayor, Matías Saluzzi, Claudio Ledesma y la participación especial de la cantante Ana De Singlau. Esta presentación marcó la culminación de la segunda etapa de la capacitación de perfeccionamiento musical desarrollada durante el año en el Centro Cultural Dino Saluzzi.

La coordinadora de la Agencia de Cultura Activa, Ariana Benavidez, destacó la importancia de este proyecto que se viene desarrollando desde mayo. Señaló que no solo se trata de recuperar un espacio verde, sino de combinarlo con el patrimonio cultural vivo de la ciudad a través de conciertos y eventos abiertos a toda la comunidad. Además, adelantó que próximamente se sumarán nuevas propuestas musicales como tango, pop y rock.

Los vecinos celebraron la iniciativa y expresaron su deseo de que estos encuentros se repitan. “Muy lindo, la gente se acerca y la pasa bien”, afirmó uno de los asistentes. Otra vecina destacó la renovación del espacio y la diversidad de edades presentes durante la velada.

La Municipalidad continúa consolidando al Paseo Ex Palúdica como un nuevo punto de encuentro cultural para Salta Capital, promoviendo actividades que fortalecen el acceso al arte, la participación ciudadana y el disfrute en familia.