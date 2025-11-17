Salta Basket debuta en el Delmi ante Villa San Martín

Salta Basket debutará como local este lunes en el Polideportivo Delmi, donde recibirá desde las 21.30 a Villa San Martín por la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco llega con dos victorias en tres presentaciones fuera de casa, tras una sólida actuación en Santa Fe y Córdoba. Enfrente tendrá a un rival que también tuvo un arranque positivo: Villa San Martín ganó sus primeros tres partidos como local y solo cayó en su última salida.

Tras este estreno en casa, el equipo tendrá otros dos compromisos consecutivos en el Delmi: el lunes 24 ante Jujuy Básquet y el viernes 9 de diciembre frente a Huracán de Las Heras.

Las entradas para el debut como local tendrán un valor general de 8 mil pesos y se venderán desde una hora antes del partido en las boleterías del estadio.