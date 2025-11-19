Durand propuso sanciones más duras y arresto efectivo para los "trapitos" en Salta

El intendente de Salta, Emiliano Durand, anunció que la Municipalidad acompañará un proyecto de ley provincial que endurece las sanciones contra quienes cobran estacionamiento de manera ilegal.

La iniciativa propone modificar el artículo 77 del Código de Contravenciones, elevando el máximo de arresto de 20 a 40 días y estableciendo casos en los que el cumplimiento será efectivo.

El proyecto contempla arresto efectivo cuando la actividad se realice durante eventos masivos, cuando la víctima sea una mujer o cuando se identifique la presencia de jefes o promotores que organicen estas prácticas intimidatorias.

Por su parte, el senador Carrizo sostuvo que varias provincias ya avanzaron con medidas similares y que Salta debe actualizar su normativa. “En muchos casos, el origen de quienes realizan estas tareas es de lugares donde estas sanciones ya están reguladas. Ahora nos toca a nosotros”, explicó.

Por último, remarcó que el objetivo es fortalecer la tarea de la Justicia, los fiscales y la Policía. “Se trata de asegurar la convivencia y consolidar a Salta como destino turístico, para que vecinos y visitantes disfruten la ciudad con tranquilidad”, concluyó.