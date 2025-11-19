Castiella aseguró que Cordeyro prendió fuego su celular y después se habría quitado la vida

En una entrevista brindada al Expresso, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, se refirió a la muerte del excomisario y directores de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro.

Castiella en la entrevista ratificó la hipótesis del suicidio y negó que haya sido un homicidio. "Un sector minúsculo de la prensa le gusta generar la intriga, una cuestión malintencionada de buscar donde no hay" sentenció.

“El foco ígneo se produce en el momento él va a encender fuego al celular”

Según detalló, al momento de ser encontrado el cuerpo solamente tenía las zapatillas puestas, pendía de una rama con una soga. Negó que el cuerpo halla estado tendido sobre el piso y aseguró que, con el paso de las horas, el cuerpo quedó en posición de rodillas en la cima del cerro Elefante.

“El cuerpo pende en forma absolutamente vertical en una ladera que tiene una inclinación de 8o grados, está colgado de una rama muy robusta. Las livideces cadavéricas son clarísimas” afirmó.

El procurador afirmó que Cordeyro quemó su celular, con los elementos que había llevado al cerro y todo esto está ratificado en las pericias. “Un perro especializado en incendios, detectó hidrocarburos en el celular, en el lugar donde estaba el celular y en las uñas” señaló.

Castiella aseguró que se espera por los resultados de las recolecciones de los elementos por parte de las fuerzas nacionales a cargo de las pericias. También el análisis del celular personal que, si bien se quemó, se espera rescatar información del mismo. “Con esto, vamos a una reconstrucción mucho más perfecta de todo lo que pueden haber sido sus últimos momentos su última actividad” finalizó.