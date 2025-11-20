Cansados de los "willys", el Concejo aprobó sanciones para motociclistas

El panorama de la seguridad vial en Salta se ve constantemente afectado por la imprudencia de conductores de motocicletas, quienes realizan maniobras temerarias como las piruetas o willys en avenidas y barrios, poniendo en riesgo la vida del conductor y de terceros, generando zozobra entre los vecinos y constituyendo un factor de alta siniestralidad.

Ante el crecimiento de esta problemática, el Concejo Deliberante capitalino dio un paso más para combatirla, pues en la sesión ordinaria de este miércoles, el cuerpo legislativo aprobó un proyecto de ordenanza destinado a regular y sancionar la práctica de piruetas en motocicleta dentro de todo el ejido urbano de la ciudad.

El concejal Guillermo Kripper, autor de la iniciativa, explicó que la norma surge directamente como respuesta a una demanda vecinal. "Comenzamos a averiguar sobre estas prácticas, que han proliferado, y esto genera inseguridad y preocupación a los vecinos", indicó el edil, señalando que la zona sur de la ciudad era la más afectada por esta "moneda corriente" en barrios y principales arterias.

Kripper detalló las consecuencias para quienes sean sorprendidos por las autoridades realizando estas peligrosas maniobras: la Justicia de Faltas podrá aplicar la retención del vehículo e incluso la suspensión de la licencia de conducir del infractor.

Kripper enfatizó que la finalidad de la norma no es prohibir la actividad en sí, sino canalizarla hacia espacios seguros y habilitados. "La ordenanza establece también que las prácticas puedan hacerse en el Autódromo o donde determine la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Tránsito", precisó el edil, buscando un equilibrio entre la seguridad y la práctica deportiva.

La nueva legislación busca dejar absolutamente claro que las piruetas y acrobacias no pueden realizarse en la vía pública. "Buscamos seguridad y que no se sigan realizando acrobacias en moto en la vía pública", finalizó Kripper, con la expectativa de que esta herramienta legal permita a la autoridad de aplicación reducir la siniestralidad.