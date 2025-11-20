Un joven recibió una patada criminal en la cabeza durante una pelea en un partido en Merlo

Un nuevo episodio de violencia extrema se registró en los últimos días en el partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observó como una brutal pelea terminó con un adolescente herido de gravedad producto de una pata en la cabeza que recibió cuando estaba en el piso.

El hecho ocurrió en un complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta.

En el video, se observa como hay dos adolescentes que protagonizan una riña, mientras otro joven amenaza al resto para que no se involucre y hasta amenaza con sacar un arma: “Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir en un momento.

Tras una serie de intercambios, una vez que uno de los adolescentes fue derribado, este sujeto de unos 27 años golpeó con una patada en la cabeza cuando ya se encontraba en el suelo y dejó inconsciente en el lugar. Automáticamente, los agresores se retiraron del lugar con más amenazas para los presentes, mientras que el resto de los chicos que se encontraban allí intentaron asistir al agredido.

En los intercambios verbales con el resto de los presentes, tanto el mayor como el menor aparentan tener una relación familiar, ya que hace referencia a una antigua pelea. Si bien no está claro, el conflicto vendría de antes por otras disputas.

PATADA CRIMINAL EN LA CABEZA A MENOR EN MEDIO DE UN PARTIDO DE FÚTBOL EN MARIANO ACOSTA



Sucedió en la canchita que se encuentra detrás de la YPF. La bestial acción fue filmada por uno de los chicos que presenciaba el juego y captó todo con su celular. pic.twitter.com/gmgVvgNAGu — Merlo Real (@Merlo_Real) November 19, 2025

Según se conoció, el joven agredido fue llevado al hospital Héroes de Malvinas y luego fue dado de alta tras ser asistido. En diálogo con TN, un testigo que presenció el hecho afirmó: "Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él le pegó una piña“. Además, sostuvieron que el adolescente herido ”está muy golpeado, lo dejaron destrozado".

De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.

Ahora, el trabajo de las autoridades está dirigido a intentar determinar quién es el mayor que pegó la patada y que podría enfrentar cargos. Interviene la UFI N°$ a cargo de la fiscal Salevsky. /Infobae