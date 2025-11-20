Tres Cerritos: Piden juicio para una maestra jardinera por golpear a siete niños

Grave caso de maltrato infantil en un jardín maternal de Tres Cerritos: el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio requirió juicio para una docente auxiliar de 26 años, acusada de ejercer violencia física contra siete niños de 2 años.

La causa se inició luego de que los padres de los pequeños notaran cambios preocupantes en su conducta, resistencia a asistir al jardín y signos de maltrato físico y emocional. Según relataron en sus denuncias, los niños manifestaron que “la seño era mala” y que la docente los golpeaba o empujaba.

Frente a estas declaraciones y a los indicios observados por las familias, se radicaron las denuncias correspondientes. La investigación incluyó entrevistas a testigos y el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, elementos que resultaron claves para sostener la acusación contra la docente auxiliar de la sala de 2 años.

El fiscal Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, presentó el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro. La mujer afronta cargos por el delito de lesiones leves (siete hechos) en concurso real, todos cometidos contra alumnos a su cuidado.

Además, se abrió un decreto de imputación contra la directora del establecimiento, en el marco de la investigación por lo ocurrido dentro del jardín maternal.

El caso continúa avanzando en la Justicia mientras las familias reclaman protección y respuestas para garantizar la seguridad de los niños.