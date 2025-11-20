Grave denuncia de bullying y desprotección en la Escuela Normal de Cafayate: "Vino sangrando"

Una grave denuncia sacude a la comunidad educativa de Cafayate. Mercedes Ibañez, madre de una alumna de la Escuela Normal, aseguró que su hija es víctima de bullying por parte de tres compañeras y que, a pesar de haber informado la situación durante meses, la institución no solo no actuó, sino que decidió suspender a la adolescente agredida.

En diálogo con AlejandroTula, la mujer relató que la situación comenzó antes de las vacaciones de julio. “Mi hija empezó a sufrir bullying de unas compañeras. La directora M.C. ya tenía conocimiento. Siempre hizo vista al costado, no habló con estas chicas y dejó que la acosaran”, afirmó.

"La directora siempre hizo vista al costado, no habló con estas chicas y dejó que la acosaran”

Según contó, intentó reunirse con la directora, pero la derivaron con la psicopedagoga M.Q. a quien acusó de no intervenir y de responsabilizar a su hija. “Me dijo que la culpable era mi hija. Yo le pedía que hablara con las otras chicas, con los padres, para que esto no terminara en violencia”, señaló.

La situación se agravó el 19 de agosto. Durante una clase de educación física, la joven fue agredida por las mismas compañeras. “El profesor me llamó y me pidió que la retirara para evitar que pase a mayores. Le pregunté si la directora estaba al tanto y me dijo que sí, pero que ‘era un problema de chicos’”, relató.

Al día siguiente, Ibañez regresó a la escuela a la espera de una resolución. Sin embargo, denunció que la psicopedagoga volvió a responsabilizar a su hija y que incluso le impidió ir a entregar un trabajo escolar. “Le dijo que estaba suspendida y aislada, mientras las agresoras seguían en la escuela”, afirmó.

“Mi hija vino sangrando. Tuve que llamar a la policía"

La madre aseguró que la adolescente fue nuevamente agredida y recibió una pedrada en la cabeza dentro del establecimiento. “Mi hija vino sangrando. Tuve que llamar a la policía. Presenté la denuncia y fue revisada por un médico. Están las pruebas”, sostuvo.

Ibañez también rechazó el descargo presentado por la institución ante la Justicia, donde atribuyeron la situación a supuestos problemas psicológicos y familiares de la alumna. “Ella perdió a su papá hace un año, y en vez de contenerla la hicieron sentir culpable. Pido que la reincorporen. Le están haciendo un daño psicológico enorme”, expresó.

La madre reclama que la directora revise la decisión y que se garantice un ambiente seguro para su hija y para todos los estudiantes. “Basta de bullying. Basta del silencio. Esto no puede seguir así”, pidió desesperada.