El senador Nolasco se despidió llorando de los compañeros de banca que se van

A la emoción en el recinto aportada por el senador de Molinos, Walter Abán, quien casi llorar al despedirse de su banca, se sumaron las lágrimas del senador por La Poma, Dani Nolasco.

El senador por La Poma le dirigió palabras a cada uno de los seis legisladores que se despide, y a medida que iba avanzando en el discurso la emoción lo desbordó, hasta las lágrimas.

Despidió a Walter Wayar con la voz entrecortadas, asegurando que “Cachi y el Valle pierde un gran legislador”, pero no sólo el pueblo, sino también el recinto. Al momento de referirse al senador por Capital, Gustavo Carrizo, las lágrimas rodaron por su mejilla.

“A cada uno de ellos decirles gracias, me quedo principalmente con la amistad” afirmó Nolasco.

Ya nada volverá a ser como antes para el legislador, el cual se queda tras ser ratificado en el cargo, en las elecciones de mayo pasado, por cuatro años más.