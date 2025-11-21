Decomisaron 40 kilos de pollo en estado de descomposición en un comercio de Orán

En un operativo de control realizado en carnicerías y pollerías de la ciudad de Orán, personal de la Sección Rural detectó una importante cantidad de pollo en estado de descomposición en un comercio ubicado en calle N.º 234.

Durante la inspección, el encargado del local reconoció no contar con la documentación habilitante necesaria para su funcionamiento. Al continuar con el procedimiento, los efectivos revisaron la cámara de refrigeración, donde encontraron 22 pollos con pérdida total de la cadena de frío, que además desprendían un fuerte olor nauseabundo.

La mercadería también presentaba otro problema grave: al verificar la rotulación, se constató que los productos tenían fecha de vencimiento 11/11/25, lo que agravaba la situación sanitaria.

Cerca de las 21 horas, se hizo presente el bromatólogo municipal, Sergio Daniel Villacorta, quien confirmó el estado de descomposición del producto avícola, totalizando aproximadamente 40 kilos de carne en mal estado.

Ante la gravedad del hallazgo, se procedió a notificar al propietario del comercio, labrar un acta de infracción por violación al Art. 201 del Código Penal, secuestrar y decomisar toda la mercadería contaminada.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener la cadena de frío y contar con habilitaciones vigentes, ya que la venta de productos en mal estado constituye un riesgo para la salud pública.