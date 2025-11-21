Un cambio en el reglamento afectará los octavos de final del torneo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) formalizó un cambio clave en el sistema de definición del Torneo Clausura 2025.

Las modificaciones se aplicarán este fin de semana en el inicio de los octavos de final. La decisión había sido aprobada en el mes de julio, ahora cobra relevancia por la cercanía de las instancias decisivas, la entidad anunció la reincorporación del tiempo suplementario para los cruces decisivos, una modalidad que no había sido utilizada durante el Apertura.

La resolución de la Mesa Directiva modifica artículos del Reglamento de los Torneos de la temporada 2025 de la Liga Profesional y establece que, en los duelos mano a mano -octavos de final, cuartos de final, semifinales y final- ya no se pasará directamente a la definición por penales en caso de empate en los 90 minutos, como ocurrió en la primera parte del año.

El texto oficial detalla que, ante una igualdad en el tiempo reglamentario, los equipos deberán disputar un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15. Si la paridad persiste tras ese complemento, recién entonces se ejecutará la serie de tiros desde el punto penal, siguiendo lo estipulado por el Reglamento General de la AFA.