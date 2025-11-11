El after del Superclásico: Fuerte sanción para Boca y al hincha que se burló de River

El Comité de Seguridad Deportiva de la Ciudad de Buenos Aires aplicó una dura sanción al hincha de Boca que ingresó al campo de juego durante el Superclásico del domingo en La Bombonera, se filmó burlándose de los jugadores de River y fue reducido por Maximiliano Salas.

El joven, identificado como Uriel Hamra, fue incluido en la base de datos del programa Tribuna Segura y tendrá prohibido el ingreso a los estadios por dos años. Además, enfrenta causas por ingresar sin autorización y por incitación al desorden.

El Comité también sancionó al Club Boca Juniors, que deberá cumplir un partido sin cotillón ni banderas en su estadio por las contravenciones cometidas durante el Superclásico, donde se desplegaron papelitos, serpentinas y los tradicionales “fantasmas de la B”, elementos que estaban expresamente prohibidos.

Hamra, que portaba una credencial de prensa emitida por el propio club, fue detenido y trasladado a la Fiscalía Sur. Aunque alegó que la puerta estaba abierta, la investigación confirmó la presencia de personal de seguridad en el lugar, lo que agravó la falta.

Por el momento, el delantero Maximiliano Salas, que reaccionó en el campo al intentar quitarle el celular, no será sancionado, aunque la Fiscalía continúa analizando su declaración y el sumario policial.