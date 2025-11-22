Este fin de semana en San Lorenzo aprovechá la FAS 2025

Este fin de semana se lleva a cabo la Feria de Arte de Salta, edición 2025. Al igual que en su primera edición, en esta ocasión se entregarán cinco importantes premios, que apuntan a distinguir y estimular a los diferentes actores del arte: galeristas, artistas y coleccionistas.

En 2024, FAS se consolidó como la primera feria regional del NOA dedicada al arte contemporáneo, con un éxito que superó todas las expectativas de visitantes, participantes y cantidad de obras vendidas, a lo que se sumó una destacada cobertura en medios nacionales como Clarín, La Nación, Radio Mitre, Infobae y El Ojo del Arte.

La feria se realizará hasta el domingo en Condominio La Trinidad, San Lorenzo Chico, con entrada gratuita.