Insólito ritual religioso en Arroyito: Vertieron agua bendita sobre el monitor del VAR antes del partido de Central

Una escena poco común sorprendió a los asistentes al Gigante de Arroyito poco antes del partido entre Rosario Central y Estudiantes: una pareja vestida con los colores del Canalla irrumpió en el césped para rociar agua bendita alrededor del monitor del VAR.

El gesto ocurrió aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro por los octavos de final del Torneo Clausura. Los dos hinchas se acercaron al costado de la cancha donde está ubicado el dispositivo del videoarbitraje y comenzaron a arrojar gotas de agua bendita sobre y alrededor del mismo.

La acción rápidamente generó repercusión entre los espectadores y usuarios en redes sociales, que captaron imágenes y videos del episodio con asombro. El momento sumó un condimento extraño a la previa, justo en un contexto ya cargado de polémica entre los clubes.

Aunque no se registraron intervenciones oficiales por parte del club ni sanciones a los protagonistas del suceso, la escena dejó una mezcla de humor, incredulidad y misticismo en el ambiente de la cancha auriazul.