El Ministerio Público acompañó la renovación legislativa en la jura de los nuevos senadores y diputados provinciales

En la jornada de hoy asumió la nueva conformación de la Legislatura Provincial luego de las elecciones provinciales realizadas en el mes de mayo. Mediante el acto de jura y asunción de los nuevos senadores y diputados provinciales, se marca el inicio formal del nuevo período parlamentario hasta 2029.

El palacio legislativo fue el escenario donde se vivió esta jornada institucional clave de recambio, que contó con el acompañamiento del Defensor General y presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de la Provincia, Dr. Martín Diez Villa.

La ceremonia contó con dos sesiones preparatorias: la primera de ellas para el Senado y posteriormente para las renovaciones dela Cámara de Diputados.

En representación del Ministerio Público, la presencia de Diez Villa destaca el compromiso institucional con los valores democráticos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Consultado tras el acto, el Defensor General de la Provincia destacó la importancia de la jornada: “Cada renovación parlamentaria redefine la conversación pública y abre espacios para revisar prioridades, escuchar nuevas miradas y fortalecer la vigencia del sistema democrático”, señaló.

Este acto no solo simboliza la renovación de la Cámara Alta, sino también la asunción de 30 nuevos diputados provinciales, quienes prestaron juramento en la sesión de la Cámara Baja, completando así la renovación del cuerpo parlamentario salteño.

El acto concluyó con la formalización del esquema de autoridades y la integración de las comisiones que trabajarán durante el nuevo período, marcando el inicio de una etapa de funcionamiento legislativo que incorpora nuevas agendas y enfoques a la labor parlamentaria.