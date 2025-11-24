Cuándo cobrarán los jubilados con aumento, aguinaldo y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma completo de pagos correspondiente a diciembre 2025, un mes clave para los jubilados y pensionados.

Además de los haberes actualizados por inflación, el organismo confirmó que este año el medio aguinaldo se abonará de manera adelantada, junto con el bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar el ingreso de quienes perciben la mínima o montos cercanos.

Si bien en noviembre, el calendario de pagos arrancó el lunes 10, el próximo mes se adelantará un día y comenzará el martes 9, ya que el lunes es feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Asimismo, los haberes de diciembre contarán con tres componentes esenciales:

Haber mensual actualizado, con el incremento correspondiente a la inflación de dos meses antes.

Bono de refuerzo de $70.000, que se mantendrá como apoyo económico de fin de año.

Medio aguinaldo (SAC), equivalente al 50 % del mejor haber del segundo semestre.

Con estas tres partidas, un jubilado que cobra la mínima percibirá en total alrededor de $580.000:

Haber mínimo estimado: $340.000

Bono confirmado: $70.000

Aguinaldo estimado: $170.000

Este refuerzo representa uno de los ingresos más altos del año, fundamental para afrontar los gastos de fin de año, compras navideñas y obligaciones familiares.

Jubilados y pensionados ANSES: cuándo cobran el aguinaldo

Puntualmente, para evitar demoras y facilitar el acceso antes de las fiestas, ANSES adelantó el depósito del aguinaldo y estableció un calendario escalonado según la terminación del DNI. Así quedan las fechas:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 13 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 20 de diciembre

Los beneficiarios de la mínima serán los primeros en cobrar, dado que representan la mayor parte del padrón previsional.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI 0 y 1: 16 de diciembre

DNI 2 y 3: 17 de diciembre

DNI 4 y 5: 18 de diciembre

DNI 6 y 7: 19 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Este grupo comenzará a cobrar a partir de la segunda mitad del mes, también con el aguinaldo incluido en la misma liquidación.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Las PNC serán las primeras en comenzar a percibir sus haberes y también recibirán el SAC correspondiente.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el aguinaldo?

A continuación, los montos estimados para diciembre 2025 con aumento aplicado y medio aguinaldo incluido:

Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)

Haber diciembre: $ 340.879

Medio aguinaldo estimado: $ 170.439

Total con posible bono: $ 581.318

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber diciembre: $ 272.703

Medio aguinaldo estimado:$ 136.351

Total con aguinaldo: $ 409.054

Total con posible bono: $ 479.054.

Pensiones No Contributivas por Invalidez

Haber diciembre: $ 238.615

Medio aguinaldo estimado: $ 119.307

Total con aguinaldo: $ 357.922.

Total con posible bono: $ 427.922

Pensiones No Contributivas por Vejez

Haber diciembre: $ 238.615

Medio aguinaldo estimado: $ 119.307

Total con aguinaldo: $ 357.922.

Total con posible bono: $ 427.922 /iProfesional