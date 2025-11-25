Homicidio en Norte Grande: "Lo golpeó con un caño en la cabeza y le dio dos puñaladas"

La tarde del domingo, la zona Sudeste se vio consternada por el homicidio de un hombre en la vía pública. Aunque el principal sospechoso ya fue detenido - que se habría entregado de manera voluntaria -, familiares de Ernesto Ruíz decidieron hablar sobre lo ocurrido durante su sepelio.

"Ayer alrededor de las 15, cayó buscandolo 'Chulo' a mi pareja y lo llevó a la otra cuadra a tomar. Se juntaron con otros amigos, ahí entre risas este chico Chulo pensó que mi pareja y el otro chico se estaban burlando de él y lo sorprende con un golpe en la cabeza y cuando mi pareja se levanta, le da una puñalada en la ingle, y cuando se agacha le da otra puñalada en el corazón. Lo empieza a correr al otro chico. Mi pareja se levanta camina una cuadra y cae".

La mujer dijo sobre quien sería el homicida que "hace 30 días había salido de cumplir condena, iba a firmar cada tanto. Estaba con una libertad condicional. Eran conocidos, se criaron en el barrio, no había diferencias entre ellos".

Señaló que el sujeto si bien se entregó, adujo que fue en defensa propia: "Se entregó anoche y antes se autolesionó, los testigos vieron que no tenía nada. No le dio posibilidad a nada ni si quiera a reacciónar le dio posibilidad, él se levantó lo golpeó y le dio la puñalada, pero cuando va a la comisaría, aduce de que mi pareja lo había lesionado y lo que él había cometido fue en defensa propia".

Denunció que nadie quiso socorrer a su pareja y padre de sus tres hijos: "La ambulancia demoró media hora y ya lo habían llevado en la moto al centro de salud. Entra en quirófano y fallece".

Por último pidió: "Que se haga justicia ,que se de la condena como tiene que ser porque no es que solo lo mata a él, deja 3 hijos menores de edad. Como le hago saber yo a mi hijo de 8 años que su papá no va estar más, una nena que espera que llegue a su casa. Destruyó a mis hijos por completo".

La madre del joven de 34 años, entre lágrimas contó: "Unos changos lo levantaron y ya se estaba muriendo en mis brazos, lo llevaron en la moto, yo corría desesperada tras de él para llegar a la salita y cuando llegó le pusieron oxígeno, llegó la ambulancia en código rojo, llegó al San Bernardo y lo entraron a resucitar, luego fue al quirófano pero falleció" cerró por El Camión de Germán.