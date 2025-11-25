Trata en colegios: "Me dijeron que me iban a matar porque les cagué el negocio"

El caso de trata en colegios salteños es un tema que causó gran consternación en la sociedad y expuso una trama de terror.

Respecto a esta situación, que tiene a varios hombres imputados como quienes pagaban por el servicio facilitado por un compañero de las víctimas y un taxista, una jovencita de 16 años, que evitó entrar a la red, contó lo que vive tras ser parte de la causa y apuntó contra el colegio.

"Los directores reciben la familia de ellos y cuando a mi me pasa algo o me siento incomoda, no les importa", dijo en referencia al compañero que hacía de nexo entre las víctimas y los victimarios.

"Él va siempre, está todo el día en la dirección. Su mamá está todo el tiempo, su hermana también. Tiene 17 años, él es el que me ofreció en la parada del colectivo, yo soy la chica que dijo que No"

Relató como le propuso: "Yo era muy amiga de él en un principio. Ese día salimos temprano y yo me quedé a esperarla a mi hermanita en la plaza de frente del colegio y él me estaba acompañando, en una de esa me dijo 'tenía un amigo que quería conmigo, que si yo quería un beso me daba $50 mi y si quería algo más aumentaba el precio'.

Sobre la cantidad de víctimas la jovencita aseguró: "Yo conté que son más de 60, yo desde Mayo voy todas las semanas a un lugar distinto sobre la justicia, me dan información, o quieren que declare, yo desde Julio me llevaba la federal o gendarmería desde el colegio", situación que hoy la deja expuesta ante personas que se habrían visto afectadas al caerse el "negocio".

Y agregó: "Salí a hablar porque desde el Colegio y de muchas alumnas recibí amenazas o de las familias, diciendo que yo era la prostituta y quiero que sepan que yo dije que 'no'. Amigas de él, mi compañero, me amenazaron porque yo les 'cagué' el negocio. Me dijeron que me ibana matar".

Si bien lo denunció, hoy vive momentos incómodos en el colegio: "Señas, miradas y es re feo, estoy todo el tiempo acompañada de policías, todo, pero ya es abrumador, yo no hice nada y estoy todo el tiempo con policías y él que es el captador, está solo. Tengo un policía que es para mí pero el puede estar solo. Hay un montón de chicas y él esta suelto".

Consultada por si llegó a tener contacto o conocer a los victimarios, recordó: "Ese día se acercó un señor grande a darle plata y me dijo que yo tenía que ir con él, después cuando veo los presos, me entero que es el remisero, el mismo. No me dijo quienes era pero si que iban a pagar mucha plata y me dijo que a él le iban a pagar muchísima plata por llevar chicas".

En tanto, un mensaje en vivo, por Multivision Federal , confirmó lo denunciado por la jovecita: "La dirección protege mucho al chico y en la última reunión, la Vicedirectora le grito a una madre que su hija era una prostituta, delante de la policía, fue hace dos semanas. El padre del chico es un militar, él hace la vida normal en el colegio. La directora lo toma como si fuese algo mínimo".