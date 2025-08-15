“Esta fecha nos permite aguantar hasta fin de año”: Comerciantes optimistas por el Día del Niño

En el marco de la celebración del Día del Niño, los comercios de Salta registran un movimiento creciente en las ventas, con expectativas positivas para el cierre de la semana.

Ruben Barrios, propietario de Balodín, señaló que esta fecha es clave para el sector: "Para nosotros, la fecha del Día del Niño es la más importante de las tres fechas pico que tenemos. Esto nos permite aguantar hasta fin de año, tenemos bajas ventas desde que termina Reyes hasta julio que con las vacaciones ya se incrementa".

Respecto a los resultados hasta el momento, Barrios comentó: "En importes hasta ahora tenemos un pequeño incremento.

"Trabajamos con muchas esperanzas, tenemos un 5% nada más que el año pasado"

El comerciante destacó que el verdadero indicador se observa en los últimos días previos a la fecha: "En realidad, la última semana, que es esta, es la que define todo, ya hay un gran incremento con respecto a los días anteriores, desde el fin de semana anterior se empezó a mover bien".

Finalmente, Barrios comentó sobre los productos más demandados: "Se vende parejo todo y se vende tanto para niño, para niña e inclusive para adolescente, los juegos de ingenio, los juegos para la familia se vende bastante bien".

La expectativa del sector es que la tendencia se mantenga hasta el próximo domingo, cuando los padres y familiares realicen las compras finales para agasajar a los más chicos.