Martín Del Frari dio de baja su candidatura para Defensor del Pueblo

En las últimas horas se conoció que el exconcejal Martín Del Frari retiró su postulación para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de Salta.

La nota habría ingresado al Concejo Deliberate pasadas las 10.30.

Se debe recordar que Del Frari era uno de los candidatos registrados por el cuerpo legislativo para seleccionar al próximo Defensor del Pueblo, puesto que sigue vacante mientras avanza la etapa de evaluación de antecedentes.