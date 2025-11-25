Causa cuadernos: El dinero se entregaba "En el domicilio de Juncal del matrimonio Kirchner"

El financista Ernesto Clarens quien declaró como arrepentido en la Causa Cuadernos, dio detalles sobre como comenzó a trabajar para los Kirchner a cambio de comisiones, recibiendo pagos de empresarios y entregando el dinero al fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz.

“En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó, de acuerdo a lo que hoy se leyó en el requyerimiento de elevación de juicio del fiscal federal Carlos Stornelli.

Clarens recordó que se reunía con Muñoz, "para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes".

“En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento...“.

En la acusación fiscal hay un apartado titulado “la jefa”. Se refiere a Cristina Kirchner y a su rol como presunta líder de la asociación ilícita y si dan los tiempos se repasará en esta jornada. Allí se considera probado su “liderazgo sobre el resto de los miembros de la asociación” basado en su “poder de asignar funciones” al resto de los integrantes.

Es que para la fiscalía, Cristina Kirchner “era la única capaz tanto de accionar como ponerle fin a la agrupación destrabando la banda y desintegrando su conformación”.