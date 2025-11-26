Se renueva el Concejo Deliberante de la ciudad: ¿Vuelve Pablo López?

El próximo 3 de diciembre asumirán los nuevos concejales de la ciudad de Salta, pero aún persiste la incertidumbre sobre si Pablo Emanuel López, expulsado este año por “incapacidad moral sobreviniente", podrá ocupar la banca que obtuvo en las elecciones de mayo por La Libertad Avanza.

El secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, explicó a InformateSalta que la situación deberá ser resuelta por la nueva conformación del Concejo Deliberante, dado que no existe hasta ahora ninguna presentación judicial o administrativa que lo inhabilite para prestar juramento.

Esto significa que, más allá de su expulsión previa, será el propio cuerpo legislativo el que defina si puede o no asumir nuevamente.

La exclusión de López, aprobada por unanimidad meses atrás, estuvo motivada por una serie de graves denuncias realizadas por su expareja y entonces asesora de bloque. La mujer lo acusó por violencia de género física, psicológica, laboral y política, además de denunciar que el edil retuvo parte de su salario.

El caso llevó a la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial a recomendar su separación inmediata del cargo, medida luego ratificada en sesión.