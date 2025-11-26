Agredieron a policías en plena vía pública y destrozaron su patrullero

Un grave episodio de violencia contra personal policial se registró en la noche del miércoles en barrio La Angostura, cuando un grupo de hombres atacó a piedrazos y golpes a dos efectivos que acudieron a un llamado por desorden en la vía pública.

El hecho ocurrió a las 22:49 del 20 de noviembre, sobre avenida Delgadillo, a la altura de la manzana 222. Hasta allí llegó el móvil policial 2216, a cargo del oficial ayudante Pablo Germán, acompañado por el SOP Diego Nina, ambos pertenecientes a la Comisaría 4°.

Al arribar, los policías encontraron a ocho hombres consumiendo bebidas alcohólicas. Cuando intentaron despejar la zona, los individuos comenzaron a insultar a la autoridad, arrojaron piedras y agredieron físicamente a los efectivos. En el ataque, también provocaron daños en el móvil policial, que terminó con abolladuras en el lateral derecho.

Los dos policías resultaron lesionados en rostro, brazo y espalda, por lo que se dio intervención a la ART. Minutos más tarde, personal de SAMEC confirmó el diagnóstico: un oficial presentó traumatismo de tórax y facial, mientras que su compañero sufrió politraumatismos varios, siendo ambos trasladados al IMAC.

Durante el operativo se logró la aprehensión de uno de los agresores, identificado como Kevin Luna, de 27 años, domiciliado en el mismo barrio. El resto de los involucrados se dio a la fuga.

El Juzgado de Garantías autorizó la medida y fijó audiencia de imputación para el 22 de noviembre a las 8:00, además de instruir relevamiento de testigos, cámaras de seguridad, constatación de daños y fichas dactilares del detenido.