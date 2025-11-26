Marcha 25M: “Aunque la sociedad no quiera ver, hoy las mujeres estamos luchando por vivir, algo básico”

Ayer se llevó adelante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocida como 25N, la cual, en Salta, fue convocada en la Plaza 9 de Julio.

En la marcha, que comenzó ayer a las 19 hs., se encontraba Yanela, integrante de Madres Protectoras quien hizo hincapié en la avanzada de discursos de odio y negacionismo respecto a los femicidios y la violencia.

Consultada por El 10 TV sobre la disminución en la participación en la marcha, señaló que se debe a la violencia de los discursos de odio y a un negacionismo, algo que difiere de las estadísticas que muestran que cada vez son más los casos: “Es lamentable que la sociedad no se comprometa, puede pasarle a cualquiera en su casa”.

“Muchas de nosotras estamos atravesadas por todo tipo de violencia y seguimos sosteniendo la lucha”.

Indicó que el Gobierno nacional crea estos discursos negativos y que se refleja en el saqueo de las políticas públicas en erradicación de la violencia de género: “Esta es una avanzada grande que se venía de hace rato, pero la vemos palpable en las calles, en la ciudad, que hay cero compromiso, solidaridad”.

Por último, envió un mensaje a la sociedad: “Lamentablemente, aunque la sociedad no quiera ver, hoy día las mujeres estamos luchando por vivir, algo básico” finalizó.