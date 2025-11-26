Piden documentos al Círculo Médico por la presunta falsificación de la firma del médico Falú

En el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos médicos, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, ordenó este miércoles 26 de noviembre que el Círculo Médico de Salta presente documentación e información clave.

La medida apunta a determinar el posible uso indebido del sello y la firma del cardiólogo Edmundo Falú, así como eventuales perjuicios económicos tanto para el profesional como para el Instituto Provincial de Salud (IPS).

El procedimiento se realiza conforme al artículo 312 del Código Procesal Penal de Salta, que permite solicitar documentos sin necesidad de secuestro.

La diligencia se suma a los allanamientos realizados el viernes pasado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), donde se investigan presuntas facturaciones de prácticas médicas inexistentes con documentación falsificada a nombre del médico Falú.

La causa se inició tras la denuncia de Falú, presentada el 19 de agosto, luego de que personal del IPS detectara certificados con su sello y firma que él no había emitido.