Le robaron el televisor, pero la policía lo recuperó: Hay un detenido

Legislativa26/11/2025
tele robado

El hecho sucedió en B° 6 de septiembre, donde tras un llamado al 911, se alertó sobre el robo a una vivienda. 

Motoristas de Emergencia Policial y efectivos de Seguridad Urbana intervino y logró recuperar el TV, y por el hecho quedó demorado un hombre de 51 años, el cual fue puesto a disposición de la policía. 

La dueña pudo recuperar el televisor.

robo de motosOla de robos de motos en Tartagal: Atacan incluso a plena luz del día

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día