Le robaron el televisor, pero la policía lo recuperó: Hay un detenido

Le robaron el televisor, pero la policía lo recuperó: Hay un detenidoLegislativa26/11/2025
El hecho sucedió en B° 6 de septiembre, donde tras un llamado al 911, se alertó sobre el robo a una vivienda.
Motoristas de Emergencia Policial y efectivos de Seguridad Urbana intervino y logró recuperar el TV, y por el hecho quedó demorado un hombre de 51 años, el cual fue puesto a disposición de la policía.
La dueña pudo recuperar el televisor.
