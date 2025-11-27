¿Se viene el primer jurado popular? Avanza la causa por el homicidio de un recaudador de bingos

El juez de Tartagal, Ricardo Hugo Martoccia, dispuso la elevación a juicio de la causa contra tres hombres acusados de homicidio críminis causa, en lo que podría convertirse en el primer juicio por jurado de la localidad.

El hecho ocurrió el 30 de junio del año pasado, cuando un recaudador de dinero por la venta de bingos fue atacado por tres hombres, de 34, 40 y 58 años, durante una discusión en la vivienda de uno de los vendedores, ubicada en el predio del Círculo Argentino de Tartagal.

La víctima se negó a entregar dinero adicional que le reclamaban los acusados, lo que derivó en su muerte a manos de los tres atacantes con armas blancas.

Tras el crimen, los acusados transportaron el cuerpo en la camioneta de la víctima hasta el basural de General Mosconi, donde prendieron fuego al vehículo intentando borrar huellas. En la camioneta se habrían llevado unos 8 millones de pesos. Luego regresaron a Tartagal en moto.

La elevación a juicio abre la posibilidad de que la causa sea juzgada mediante jurado popular, un mecanismo previsto por la ley que permite a ciudadanos participar directamente en la resolución de casos graves. Si se concreta, sería un hito en la historia judicial de Tartagal, al fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la justicia local.