Temporal en Aguas Blancas: Más de 20 postes y árboles caídos

Ayer, un temporal azotó a la localidad fronteriza de Aguas Blancas, con fuertes vientos que llegaban hasta los 100km/h.

Quien comentó sobre el temporal que se desató antes de las 18 hs., fue el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, haciendo hincapié en la fuerza que tenían las ráfagas de viento: “En principio iban de un lado, después del otro, yo calculo que fue un tornado”.

Si bien dijo en CNN Radio Salta que no duró mucho tiempo, si fue muy intensa, dejando un panorama preocupante con voladuras de chapas, más de 20 árboles y postes caídos y dos árboles tendidos sobre casas.

Los trabajos se llevaron adelante hasta las 1 de la mañana y contaron con la colaboración de la Municipalidad de Orán, sumándose próximamente equipos del Ministerio de Desarrollo Social y de Defensa Civil: “Anoche despejamos la RN y las principales calles del pueblo”.

Dio a conocer que esta mañana iniciarán el despeje definitivo de todos los árboles caídos e informó que no hubo víctimas.

El temporal dejó sin luz al pueblo, pero Zigarán destacó la respuesta inmediata de Edesa que dispuso más de 15 vehículos entre camionetas y camiones con poste buscando restablecer el servicio.