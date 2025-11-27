El Bitcoin vuelve a remontar y supera los USD 90.000

Después de semanas de baja, el mercado de criptomonedas goza de una tendencia alcista, pudiendo revertir las pérdidas que se registraron en las últimas semanas.

Bitcoin, que acumula un retroceso del 29% desde su máximo histórico, anota mayoría de ganancias de 5%, y se ubica en u$s91.528.

Por otra parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia y aumenta 1,5% hasta u$s3.021. Asimismo, las altcoins operan al alza, lideradas por Solana (Sol), con 2,9% y Lido Staked Ether (STETH), con 2,5%.

El valor actual de BTC representa su nivel más alto en más de una semana de pérdidas. En esa línea, se mantiene sólido sobre el soporte de u$s89.800 y desafía la resistencia en u$s91.521, según datos de BeInCrypto.