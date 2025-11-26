Se aprobó el proyecto para que la Terminal pase a ser controlada por la Municipalidad

La iniciativa del concejal Arnaldo Ramos obtuvo el visto bueno esta tarde en el Concejo Deliberante. El único voto en contra fue el de la edil libertaria, Laura Jorge.

La iniciativa prevé la creación de la Sociedad Anónima Unipersonal “Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Salta S.A.U.”, que funcionaría bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 y su correspondiente Estatuto Social. Según el texto, la Municipalidad de Salta sería titular del cien por ciento del capital social, lo que garantiza control absoluto de la gestión.

“Buscamos, como han hecho muchas ciudades, modernizar nuestra terminal para el turismo, el desarrollo urbano y la movilidad”

El proyecto establece que la nueva empresa tendrá a su cargo la administración, gestión, explotación, mantenimiento y modernización de la Terminal de Ómnibus ya existente, así como de cualquier otra que pudiera crearse en el futuro. También se contempla la posibilidad de desarrollar, por sí o por terceros, actividades comerciales y recreativas complementarias necesarias para asegurar el funcionamiento integral del servicio.

Al momento de tomar la palabra, Ramos, explicó que esta iniciativa permitirá agilidad en la gestión, garantizar modernidad, eficiencia y control público. “Vamos a tener orden y una terminal acorde a la sociedad” destacó el edil.

“Buscamos, como han hecho muchas ciudades, modernizar nuestra terminal para el turismo, el desarrollo urbano y la movilidad” finalizó.

Por su parte, la concejal Agustina Álvarez, aseguró que la Terminal en la actualidad está devastada, por lo que se tienen que tomar medidas. También, aseguró que la Municipalidad, no debe ser responsable por los trabajadores que están actualmente, eso será una cuestión de la actual administración a cargo de la misma.