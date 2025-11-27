Desde la Municipalidad advierten que una nueva Terminal es inviable y hay que concentrarse en refaccionar la existente

Ante el inminente fin de la concesión actual, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó una ordenanza que faculta al Ejecutivo municipal a hacerse cargo de la administración de la Terminal de Ómnibus en caso de que no surja una propuesta privada superadora.

Juan Chalabe, jefe de Gabinete municipal, en CNN Salta, contó que "lo que se votó en el Concejo es un instrumento legal que le da al municipio la posibilidad de administrar la Terminal si no aparece una propuesta mejor”.

En ese sentido, aseguró que la decisión surge tras “meses de conversaciones y análisis” sobre el estado actual del edificio, considerado obsoleto para una ciudad que es la sexta más importante del país y altamente dependiente del turismo.

"Necesitamos una terminal que esté a la altura de ser la sexta ciudad más importante del país”

El funcionario descartó por completo la idea de una nueva terminal en Villa María Ester: “Hoy la prioridad es mejorar la que tenemos; pensar en un edificio nuevo es volar demasiado alto en este contexto económico”.

Entre los puntos que el municipio espera que una nueva concesión mejore, figuran mayor seguridad, ampliación de asientos, baños adecuados, estacionamiento, accesibilidad, iluminación y puesta en valor de los espacios verdes.

También señaló que el predio está poco explotado comercialmente y que la zona permanece oscura y descuidada.

Por último, confirmó que la Municipalidad mantiene diálogo con los trabajadores de la empresa concesionaria y que su continuidad será un tema a resolver tanto si se renueva con un privado como si el municipio asume directamente la gestión.