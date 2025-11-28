¿El nuevo equipo de Sáenz?: Camacho jefe de Gabinete, Jarsún a Gobierno

A dos años del inicio de su segundo mandato y en un contexto político y económico complejo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decidió avanzar con una reconfiguración profunda de su gabinete.

El cambio más significativo será la creación de la Jefatura de Gabinete, junto con el reemplazo de figuras clave para reforzar la coordinación política y la gestión territorial.

Según pudo saber InformateSalta, Sergio Camacho, considerado uno de los funcionarios más eficientes y transversales del gobierno, con influencia tanto técnica como política, sería designado jefe de Gabinete, un cargo que además absorberá las funciones del disuelto Ministerio de Infraestructura.

Durante su gestión en Infraestructura, Camacho logró sostener el ritmo de la obra pública incluso en el crítico arranque de 2024, marcado por la falta de presupuesto nacional y la paralización de proyectos en numerosas provincias.

Además, en paralelo, consolidó un rol político fuerte como Coordinador de Enlace, participando en la estrategia electoral que permitió al oficialismo asegurar un control significativo en ambas cámaras legislativas.

Otro movimiento relevante es la designación de Ignacio "Nacho" Jarsún como nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Ricardo Villada.

Jarsún, actual presidente de Aguas del Norte, mantendría ese cargo mientras asume la conducción política del ministerio más vinculado a la relación territorial, institucional y partidaria.

El ex intendente de Rosario de Lerma y ex vicepresidente de Diputados viene de tener un fuerte protagonismo electoral, especialmente en su trabajo territorial en los municipios, que permitió a la Ing. Flavia Royón alcanzar una banca en el Senado de la Nación.

Dentro del oficialismo destacan su capacidad para "ordenar" conflictos locales, su llegada con los intendentes y su estilo directo para resolver temas operativos.

En tanto, su continuidad en Aguas del Norte se explica por las obras estructurales en marcha y por la decisión de no interrumpir los planes de mejora del servicio de agua y saneamiento.

Si bien trascendieron otros nombres, el esquema final del Gabinete terminará de definirse en las próximas horas.