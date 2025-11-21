Camacho destacó la reestructuración del gabinete, las obras en ejecución y el fortalecimiento político de Sáenz

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, explicó los recientes cambios en la Ley de Ministerios que implican, entre otros ítems, la eliminación de la cartera de Infraestructura y la creación de la Jefatura de Gabinete, que absorberá las secretarías de obras públicas, tierras, bienes y la coordinación de Enlace Político, que era el vínculo formal con intendentes y legisladores.

Según Camacho, la medida busca mejorar la eficiencia del Estado y adecuarse a la situación económica del país, siguiendo la línea de reestructuración aplicada a nivel nacional. “Al desaparecer las transferencias no automáticas, algunas secretarías pierden sentido porque ya no tienen qué controlar o analizar”, señaló en Sin Vueltas, el programa de InformateSalta.

“Hubo un reordenamiento para mejorar la eficiencia y adecuarnos a la situación económica del país”

El ministro recordó que la provincia mantiene equilibrio fiscal desde hace seis años,redujo casi 300 millones de dólares de deudas heredadas y asumió obras que el Estado Nacional dejó inconclusas, como 2.000 viviendas y del alteo en dique El Limón, garantizando agua para el departamento San Martín.

Asimismo, destacó la ejecución de 170 obras durante 2025 y la continuidad de más de 130 en 2026.

En términos políticos, y en función de su rol de articulación política como Coordinador de Enlace, consideró que el espacio del gobernador Gustavo Sáenz logró consolidarse como una alternativa fuerte frente a la polarización nacional, destacando la presencia de un bloque federal liderado por Sáenz en el Senado. "En lo político estamos absolutamente satisfechos”, agregó.

"El espacio del gobernador no tenía Senador Nacional y hoy lo tiene”

Consultado por la posible reelección del gobernador Sáenz, el ministro no esquivó la cuestión y aseguró que "si seguimos haciendo las cosas así, una reelección sería una consecuencia natural"

Respecto al presupuesto 2026, señaló que la inversión en obras públicas representará entre un 12 y 13% del total provincial, con prioridades en hospitales, escuelas, conectividad vial - incluyendo la Ruta 9/34 -, puente Vaqueros, Ruta 51 y autopista del Valle de Lerma y obras urbanas como pavimento, alumbrado y provisión de agua.

En ese sentido, anticipó que el puente de Vaqueros finalizará a principios de 2027 y la conocida "Ruta de la Muerte" hacia fines de 2026.

Finalmente, destacó la importancia de un Estado ordenado pero presente, capaz de ejecutar obras estratégicas y garantizar la calidad de vida de los salteños en toda la provincia.